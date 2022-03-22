بشعار "الإنذار والعمل المبكر".. "آركو" تشارك في الاحتفال باليوم العالمي للأرصاد

وتفصيلاً، أكد الأمين العام للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، الدكتور صالح بن حمد التويجري، أهمية هذه التظاهرة الدولية للتصدي للكوارث، والتخفيف من تداعياتها قبل حدوثها، وذلك بتعزيز الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة التغير المناخي والاحترار العالمي، ومنع إزالة الغابات، ووضع حد للتلوث المفرط.. لافتًا إلى أن الاستعداد للكوارث بتأمين أحدث تقنيات التنبؤ والتأهب واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها في الوقت المناسب يؤدي لإنقاذ حياة الكثيرين، وحماية سبل عيش المجتمعات. مضيفًا: لا بد من العمل على توفير المعلومات الجوية الهيدروجينية من أجل مساعدة الجهات المعنية في التخطيط السليم للتنبؤ بالكوارث؛ إذ إنه بدون هذه البيانات سيكون من الصعب الحصول على تنبؤات دقيقة لحالة الطقس ورصد التغيرات المناخية أولاً بأول، سواء كانت خاصة بتغيُّر مستويات سطح البحر أو درجات الحرارة أو الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي.