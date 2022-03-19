بشعار "بيئتنا مسؤوليتنا".. "الفضلي" يدشن أسبوع البيئة بالرياض

ويحتوي على عدة أركان عن الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والحياة الفطرية البرية والبحرية، ومستكشف البيئة، وإدارة النفايات، والتلوث، والأرصاد وحماية البيئة، كما يتضمن ورش عمل حول إعادة التدوير والفنون الحرفية بالأدوات الصديقة للبيئة، بالإضافة إلى مسرح الطفل تقدم فيه عروض مسرحية توعوية وفعاليات للأطفال، ولقاءات مع المراكز والجمعيات البيئية.