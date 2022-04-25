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‬بشكل منفصل.. رئيسا السنغال وجزر القمر يصلان إلى المدينة المنورة

أمير المنطقة وقائدها ومدير الشرطة كانوا في استقبال الضيفين
‬بشكل منفصل.. رئيسا السنغال وجزر القمر يصلان إلى المدينة المنورة
ماكي سال رئيس جمهورية السنغال
واس
واس

وصل الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى المدينة المنورة، اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما.

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

عثمان غزالي رئيس رئيس جمهورية القمر المتحدة
عثمان غزالي رئيس رئيس جمهورية القمر المتحدة

كما وصل الرئيس عثمان غزالي رئيس رئيس جمهورية القمر المتحدة إلى المدينة المنورة، اليوم؛ لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، والتشرّف بالسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه رضوان الله عليهما .

وكان في استقباله بمطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، وقائد منطقة المدينة المنورة اللواء ركن فهد بن سعود الجهني، ومدير شرطة المنطقة اللواء مظلّي عبدالرحمن بن عبدالله المشحن، ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بريّ، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

المسجد النبوي
رئيس جمهورية السنغال
رئيس جمهورية القمر

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