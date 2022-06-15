بشهادة منظمات دولية.. المملكة تحقق طموحات رؤية 2030 في التحول الرقمي والتوظيف

وفي تفاصيل التقرير نفسه، حققت المملكة مراكز متقدمة، عززت مكانتها في العديد من المؤشرات الدولية، وأكدت الجدوى من البرامج التي اتبعتها، ولعل في صعود المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشر التحول الرقمي في الشركات، ومؤشر التوظيف على المدى البعيد، وحلولها ضمن الدول العشر الأوائل عالمياً في مؤشرات الإنفاق الحكومي على التعليم، التماسك الاجتماعي، أسعار الوقود، وهو ما يعكس الجهود التي بذلها ولاة الأمر في تطوير هذه الملفات مجتمعة، واتباع برامج نوعية وآليات حديثة، حققت للمملكة جانباً مهماً من إجمالي ما سعت إليه.