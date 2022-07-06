"بصمة تقنية".. مبادرة تسهم في حل المشاكل التقنية التي تواجه الحجاج

وقال "البركاتي" في حديثه لـ"سبق" في وقت سابق: "قمنا بجولة ميدانية على مساكن الحجاج وقبل وصولهم، وتم التواصل مع مسؤولي الفنادق والبعثات والشركات من طوافة وخلافها، وشرحنا لهم خدماتنا التطوعية للحجاج، وهي مسخرة لأي حاج يرغب تقديم أي خدمة تقنية بهاتفه أو جهازه المحمول، أو معلومة ومساعدة تقنية، ويتواصل مع أرقام فريق العمل، ويتم توجيه المتطوع المتعاون مع المبادرة لمقر الحاج ليحل الإشكال، أو يتم التواصل مع المختصين ومستشاري المنتدى المتطوعين لتقديم الخدمة".