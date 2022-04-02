بضوئها الذهبي الخافت.. الفوانيس الرمضانية تزين شوارع ومحالّ الباحة

اعتلت الفوانيس بضوئها الذهبي الخافت شوارع ومحال أرجاء منطقة الباحة، لتصنع لوحة جمالية معبرة عن روحانية شهر رمضان.
وعلى جنبات الطرق في مدينة الباحة وقُراها تنتشر البسطات الرمضانية المتنوعة المشتملة على الأكلات والخضراوات والعصائر، إضافة إلى عروض منتجات مزارع الباحة الزاخرة بالفواكه الطازجة.
ويستحضر أهالي المنطقة عادات وتقاليد شهر رمضان بتعليق اللوحات والعبارات الترحيبية بالشهر الفضيل في مداخل الأسواق والحارات، كما تزين المنازل بالفوانيس والأتاريك الجميلة في طابع يرتسم معه الفرح والابتهاج، وسط ممارسة الأطفال الألعاب الشعبية في ليالي رمضان.