بطل من "الصحة": أزمة والدتي لم تمنعني من خدمة الحجاج

الدكتور الدوسري وخلال أعماله الميدانية والتفقدية لأقسام الأشعة بمستشفيات المشاعر، تبلغ عن الأزمة الصحية التي تعرضت لها والدته وأدخلت على إثرها إلى مدينة الملك عبدالله الطبية في العاصمة المقدسة؛ حيث زارها واطمأن على صحتها، وبعد استقرار حالتها بفضل الله بعد إجراء قسطرة قلبية لها عاد الدوسري إلى مواصلة مهامه الإشرافية في الحج، معبرًا عن حرصه على خدمة ضيوف الرحمن وسماع دعواتهم الجميلة وكسب الأجر، ورغبة بالمشاركة في إنجاح الجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لإنجاح موسم الحج.