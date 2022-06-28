بعثات الحج بالخارج تُوكل مشروع "أضاحي" بإتمام عملية النسك في المواقع المخصصة

وتقوم إدارة المشروع بالتواصل مع بعثات الحج ومن ثم الاجتماع معهم، وتوقيع اتفاقيات لتنفيذ نسك الحُجاج وفق آلية معينة متفق عليها، مؤكدة في الوقت نفسه على أهمية تعاونها الإيجابي مع المشروع؛ من أجل تنفيذ النسك في المواقع المخصصة؛ للحفاظ على بيئة المشاعر المقدسة وضمان تنفيذ النسك وفق الشروط الشرعية والصحية وعدم اللجوء إلى الذبح العشوائي، خاصة أن المشروع يُمكِّن حجاجهم الراغبين في تنفيذ نسكهم بأنفسهم من خلال التنسيق مع المختصين في إدارة المشروع، من خلال تخصيص مجازر لتلبية رغبات الحجاج.