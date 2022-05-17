بعثة مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة تشارك في الدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة بفيينا

تشارك البعثة الدائمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي لدى الأمم المتحدة في فيينا، برئاسة رئيس البعثة الدكتور علي عبدالله الجودر، في أعمال الدورة 31 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقدة بمبنى الأمم المتحدة في فيينا، خلال الفترة من 16 - 20 مايو الجاري.
يأتي ذلك بمشاركة واسعة من الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى من الدول الأعضاء وممثلي المنظمات الدولية والهيئات والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى جمهورية النمسا، والعديد من منظمات المجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ووسائل الإعلام.
وتتضمن الدورة الجلسة الرئيسة العامة التي ستناقش بنود الاجتماع إضافة إلى العديد من مشاريع القرارات.
وستقام على هامش الدورة حوالي 83 فعالية جانبية حول الجوانب المختلفة لمنع الجريمة، كما سيتم مناقشة تعزيز استخدام الأدلة الرقمية في العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك الاعتداء على القاصرين واستغلالهم في أنشطة غير مشروعة باستخدام الإنترنت، من خلال التركيز على الاتجاهات والتحديات المتعلقة بالجوانب القانونية والسياسية والتشغيلية للجريمة السيبرانية واستخدام الأدلة الرقمية في العدالة الجنائية، إضافة إلى عقد ورشة عمل حول "تحسين استجابات العدالة الجنائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت ضد الأطفال".