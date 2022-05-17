بعثة مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة تشارك في الدورة الـ 31 للجنة منع الجريمة بفيينا

وستقام على هامش الدورة حوالي 83 فعالية جانبية حول الجوانب المختلفة لمنع الجريمة، كما سيتم مناقشة تعزيز استخدام الأدلة الرقمية في العدالة الجنائية ومكافحة الجرائم السيبرانية، بما في ذلك الاعتداء على القاصرين واستغلالهم في أنشطة غير مشروعة باستخدام الإنترنت، من خلال التركيز على الاتجاهات والتحديات المتعلقة بالجوانب القانونية والسياسية والتشغيلية للجريمة السيبرانية واستخدام الأدلة الرقمية في العدالة الجنائية، إضافة إلى عقد ورشة عمل حول "تحسين استجابات العدالة الجنائية للجرائم المتعلقة بالإنترنت ضد الأطفال".