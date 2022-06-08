القيادة تعزي رئيس بنغلاديش في ضحايا "حريق مستودع الحاويات" بالبلاد

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ اندلاع حريق بمستودع للحاويات في جنوب شرق بلدكم، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب جمهورية بنغلاديش الشعبية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".