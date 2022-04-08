بُعداً للملالي وأهلًا بمشروع السعودية.. عاد سفيرنا للبنان وتذكِرة بـ"أوروبا جديدة"

وبيّن "الشمري" أن كل ذلك يصب فيما أكده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- أن "الشرق الأوسط سيصبح أوروبا جديدة، ولن يصبح أوروبا جديدة إلا بعملية الشراكة الاقتصادية والتبادل التجاري والعلاقات القوية"، وبالتالي فإن عودة السفير السعودي إلى لبنان هو أمر طبيعي؛ لأن المملكة مواقفها مشرفة دائمًا عندما يحتاجها أشقاؤها العرب؛ حيث تقف معهم وتساعدهم، مؤكداً أن هناك قوى لبنانية كبيرة جدًا تصطف خلف المملكة، وهم القوة الغالبة التي ولاؤها للوطن ووجهتها عربية.