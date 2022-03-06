بعدما فعلتها "النشميَّة".. "الجميلي" يطالب بعقوبات صارمة على هؤلاء

فعلتها "النشميَّة"!!

وفي مقاله "لنضبط مواقع التواصل.. فقد فعلتها (النشميَّة)!!" بصحيفة "المدينة"، يقول الجميلي: "قبل أيام ومن خلال (السيّد الواتساب) وصلني مقطع مَرئي منقول من إحدى كاميرات المراقبة في الطّرق والميادين العامة في (دولةٍ مَا)، وفيه مجموعة من الأشخاص ينتظرون (البَاص)، أحدهم - وكان (رَجلاً) - اِتَّكَأَ على (عمود إنارة) مجَاورٍ له، ولكنه أُصِيبَ جَرّاء ذلك بِمَاسٍ كهربائي أخَذَ يَنفُضُ أركانه، انتبه مَن حَوله لوضعه، أَحد الرَّجُلَيْن القريبين منه، كان هَمّه التَّصوير بهاتفه النَقَّال، ومحاولة ضبط الكاميرا أو المشهد، أمّا ثانيهما فَلَطَم بيديه على وجهِه دون أن يُحَرِّكَ ساكناً لإنقاذ ذلك المسكين!!

وهنا تتَدخَل إحدى النِّسَاء؛ حيث بادرت بالتقاط قطعة من الخَشَب، وبها فَصَلَت (الضَّحِيِّة) عن التّيار الكهربائي، ثم قَامت بخلع ما يلبسه في قَدَمِيْه، لتقومَ بضربهما بتلك الخشبة عدة مَرات، حتى بدأ بالانتفاض واستعادة الحركة شيئاً فشيئاً، ثم قام -ولله الحمد- سليماً معافى".