بعد أشهر من افتتاحه.. هبوط وعقبات بطريق الظهران - العقير بالشرقية.. والوزارة ترد

ويعد طريق "أبو حدرية"، وهو ما يُطلق عليه مجازاً بين أفراد المجتمع في المنطقة الشرقية (طريق الموت)، أحد أخطر الطرق بسبب كثرة التحويلات على الخط، ما نتجت عنه عدة حوادث مرورية راح ضحيتها أرواح بريئة، حيث يتقاطر كثير من الشاحنات المحمّلة بالبضائع على طول الطريق ليل نهار، وهو ما يكفي لمعرفة حجم التلف الذي أصاب الطريق، وجعله خطراً على مرتاديه، إضافة إلى تردي طبقة الأسفلت في الطريق وضعف صيانته وتجمع مياه الأمطار عليه، فهل سيلحق طريق الظهران - العقير بطريق أبو حدرية؟