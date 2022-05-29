بعد أيام من رسمها.. عابثون يشوهون لوحات جدارية بضمد ومطالبات بالقبض عليهم

وتفصيلاً، رصد أحد المواطنين المشهد التخريبي لهذه المناظر الجميلة والذي لا يمت للإنسانية بأي صلة، وقال إن العابثين قاموا برش البويه على اللوحات التي قضى فيها شباب وشابات هذا الوطن وقتهم حتى أظهروها للمشاهدين من المارة المتذوقين لهذا اللون بصورة جيدة.