محليات
بعد أيام من رسمها.. عابثون يشوهون لوحات جدارية بضمد ومطالبات بالقبض عليهم
قاموا برش البويه على اللوحات.. واقتراح للأمانة بوضع عوازل بلاستيكية عليها
قام أشخاص بتشويه لوحة جدارية في أحد محافظة ضمد بجازان والتي كانت تحمل لوحات فنية، وجداريات لعدد من الفنانين والفنانات المتطوعين من محبي الرسم الجرافيكي، ولم يمض على عملها سوى أيام.
وتفصيلاً، رصد أحد المواطنين المشهد التخريبي لهذه المناظر الجميلة والذي لا يمت للإنسانية بأي صلة، وقال إن العابثين قاموا برش البويه على اللوحات التي قضى فيها شباب وشابات هذا الوطن وقتهم حتى أظهروها للمشاهدين من المارة المتذوقين لهذا اللون بصورة جيدة.
وطالب عدد من الفنانين الجهات المختصة بالعمل على ملاحقة مثل هؤلاء من أعداء للنجاح، وتمنوا من أمانة جازان وضع عازل بلاستيكي يحمي مثل هذه الجداريات الجميلة من عبث العابثين.