بعد إطلاق 32 قرارًا وزاريًّا العام الماضي.. "الموارد البشرية" تعمل على إطلاق 30 قرارًا توطينيًّا جديدًا

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية العام الماضي 32 قرارًا وزاريًّا لتوطين الأنشطة والمهن والمناطق التي كان لها الأثر والدور الفعال في المساهمة في ارتفاع مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل.
وتعمل الوزارة حاليًا على إطلاق 30 قرارًا للتوطين في مختلف الأنشطة والمهن والمناطق المتوائمة مع احتياجات سوق العمل، بالموائمة مع الجهات الإشرافية للأنشطة والمهن المستهدفة.
ودخلت قرارات العام الماضي حيز التنفيذ بعد انتهاء فترة السماح التي مُنحت للمنشآت لمساعدتها في الوصول إلى نِسب التوطين المستهدفة؛ ونتج منها زيادة مشاركة القوى العاملة السعودية في سوق العمل.
توطين طب الأسنان الذي يستهدف مهن: طبيب أسنان عام، استشاري أسنان صحة عامة، استشاري طب أسنان، أخصائي تقويم أسنان.
توطين مهن الصيدلة، الذي يستهدف مهن: صيدلي، أخصائي سموم، أخصائي أدوية، أخصائي.
توطين المجمعات التجارية بنسبة 100 %، توطين التموينات والأسواق المركزية التي تستهدف مهنًا إدارية وإشرافية وقيادية، توطين المطاعم والمقاهي، توطين قطاع التعليم الأهلي، توطين مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة التي تستهدف مهن: مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية. توطين المهن العقارية التي تستهدف مهن: الوساطة العقارية، البناء المستدام، التحكيم العقاري، وتأجير وبيع العقارات، اتحاد الملاك. توطين مهن التخليص الجمركي، منها مهن: مدير عام، وسيط تخليص جمركي، مبند جمركي. توطين مدارس تعليم قيادة المركبات، توطين المهن الفنية الهندسية، توطين نشاط السينما، توطين المهن الصحية بنسبة التوطين، منها مهن: المختبرات الطبية، الأشعة، العلاج الطبيعي، التغذية العلاجية. توطين نشاط الأجهزة الطبية، ويستهدف مهن: المبيعات والتعريف بالأجهزة الطبية، ومهن المهندسين والفنين. توطين المهن الإدارية المساندة، توطين مهن التسويق الذي يستهدف مهن: مدير تسويق، مدير إدارة الدعاية والإعلان، مدير المعلومات التجارية والأبحاث والتسويق.