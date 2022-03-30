بعد إطلاق 32 قرارًا وزاريًّا العام الماضي.. "الموارد البشرية" تعمل على إطلاق 30 قرارًا توطينيًّا جديدًا

توطين المجمعات التجارية بنسبة 100 %، توطين التموينات والأسواق المركزية التي تستهدف مهنًا إدارية وإشرافية وقيادية، توطين المطاعم والمقاهي، توطين قطاع التعليم الأهلي، توطين مهن الاستشارات القانونية ومكاتب المحاماة التي تستهدف مهن: مستشار قانوني نظم عامة، مستشار قانوني نظم خاصة، أخصائي عقود، كاتب شؤون قانونية. توطين المهن العقارية التي تستهدف مهن: الوساطة العقارية، البناء المستدام، التحكيم العقاري، وتأجير وبيع العقارات، اتحاد الملاك. توطين مهن التخليص الجمركي، منها مهن: مدير عام، وسيط تخليص جمركي، مبند جمركي. توطين مدارس تعليم قيادة المركبات، توطين المهن الفنية الهندسية، توطين نشاط السينما، توطين المهن الصحية بنسبة التوطين، منها مهن: المختبرات الطبية، الأشعة، العلاج الطبيعي، التغذية العلاجية. توطين نشاط الأجهزة الطبية، ويستهدف مهن: المبيعات والتعريف بالأجهزة الطبية، ومهن المهندسين والفنين. توطين المهن الإدارية المساندة، توطين مهن التسويق الذي يستهدف مهن: مدير تسويق، مدير إدارة الدعاية والإعلان، مدير المعلومات التجارية والأبحاث والتسويق.