بعد استحواذها على FRESH POS.. "مجموعة هلا" تعلن إطلاق "هلا كاشير"

وعن أثر عملية الاستحواذ على تطوير النظام؛ قال حاتم الحربي: "مهمة فريق هلا كاشير أصبحت أكبر ومسؤوليات الفريق زادت، فبعد أن كان النظام يركز على متاجر التموينات فقط، توسع الآن ليغطي كامل قطاع المتاجر الصغيرة والمتوسطة، وأصبحت مهمة النظام الآن تطوير عمليات هذه المتاجر الصغيرة والمتوسطة اليومية وتحسين التواصل معها، إضافة إلى بناء منتجات متكاملة تتوافق مع منتجات مجموعة هلا.