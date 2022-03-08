بعد استكمالها من "إحكام".. "أمير عسير" يسلّم مواطنين وثائق تملّك عقاراتهم

بدوره، قدم نائب محافظ عقارات الدولة شرحًا عن الأهداف الإستراتيجية للهيئة، والمبادرات المنبثقة منها والمعتمدة خلال العام 2022م، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الحماية لعقارات الدولة، ورفع كفاءتها الإنتاجية والاقتصادية عبر حلول ابتكارية، مثمّنًا الدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من قِبل القيادة الرشيدة، ومقدمًا شكره لأمير منطقة عسير على متابعته المستمرة أعمال اللجان ودعمها، مما كان له الأثر الإيجابي في تطوير منظومة عقارات الدولة بها.