بعد استهداف ميليشيا الحوثي لكهرباء صامطة.. الأهالي يردون: نحن فداء للوطن

فشلت المقذوفات العسكرية التي أرسلت من الأراضي اليمنية وسقطت على عدد من المواقع بمحافظة صامطة اليوم، في استهداف المواطنين، حيث تسببت في حريق محدود في محطة توزيع الكهرباء بصامطة.