بعد استهداف ميليشيا الحوثي لكهرباء صامطة.. الأهالي يردون: نحن فداء للوطن

فشلت المقذوفات العسكرية التي أرسلت من الأراضي اليمنية وسقطت على عدد من المواقع بمحافظة صامطة اليوم، في استهداف المواطنين، حيث تسببت في حريق محدود في محطة توزيع الكهرباء بصامطة.
فيما ردت القوات السعودية بكل قوة على مصادر المقذوفات، حيث تم إسكاتها في الحال، فيما تباشر الفرق الدفاع المدني مواقع سقوط المقذوفات، واتضح أن الأضرار تسببت في حريق محدود في محطة الكهرباء وتم إخماده.
وقال أهالي محافظة صامطة إنهم بعد توكلهم على الله - عز وجل - يؤمنون بقدرات القوات السعودية، مشيرين إلى أن المشهد الحاضر يفرض سوط الأمن على الحدود، وحينما يشاهد المواطن القوات والأسلحة يشعر بالفخر والعزة، ويبعث ذلك الطمأنينة في نفوس المواطنين.