بعد اعتذار 3 مؤسسين.. جمعية "إعلام" تعيد تشكيل مجلس إدارتها

وتفصيلاً، ضم المجلس في تكوينه الجديد كوكبة من أبرز الإعلاميين السعوديين، حيث استمر عبدالله بن محمد الشهري في رئاسة مجلس الإدارة الجديد، والأستاذ ماجد بن جعفر الغامدي في منصب نائب الرئيس والأستاذة وئام بنت عبدالعزيز الدخيل عضواً والأستاذ أحمد بن محمد آل فاضل مشرفاً مالياً.