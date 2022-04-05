بعد التراويح.. "البليلة" طابع رمضاني يتزاحم عليه زوَّار وسط البلد بجازان

وشهدت طرقات وسط البلد بجازان حرص كثير من أهالي المنطقة، وخصوصًا الشباب، على استغلال مواسم التسوق في رمضان والحركة الشرائية الموسمية من كل عام، كما يختارون منذ وقت مبكر المواقع المميزة، التي يرتادها المتسوقون، وتجهيزها بالكامل قبل حلول الشهر الكريم.