بعد التراويح.. "البليلة" طابع رمضاني يتزاحم عليه زوَّار وسط البلد بجازان

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تُعتبر البسطات الشعبية في جازان إحدى الظواهر والعادات الرمضانية المميزة، التي تشهدها جازان في الأسواق الشعبية، وتُعتبر مصدر رزق موسميًّا للكثير من العائلات من ذوي الدخل المحدود.
وتتنوع أنشطة تلك البسطات لبيع الوجبات الخفيفة، مثل: البليلة والبطاطس المقلية والكنافة والشاي والعصيرات والمياه المبردة للمتسوقين.
وتتمتع وجبة البليلة بشهرة واسعة في منطقة جازان، ولاسيما في شهر رمضان المبارك، ولاسيما عقب صلاة التراويح؛ إذ يتفنن مُقدِّموها في عرضها في مواقع رسمية لهم، تتزين بالإضاءة، والزينة، والفوانيس الرمضانية؛ لجذب الزبائن لها.
وتزدحم محال بيع البليلة بروادها من أهالي جازان وزوَّارها، الذين يقبلون على تلك الوجبة ذات الطابع الرمضاني، إلى جانب لفتهم برائحة طهيها الزكية، خاصة في وسط البلد والسوق الداخلي.
وشهدت طرقات وسط البلد بجازان حرص كثير من أهالي المنطقة، وخصوصًا الشباب، على استغلال مواسم التسوق في رمضان والحركة الشرائية الموسمية من كل عام، كما يختارون منذ وقت مبكر المواقع المميزة، التي يرتادها المتسوقون، وتجهيزها بالكامل قبل حلول الشهر الكريم.