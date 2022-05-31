بعد انتشار مقاطع لعاملين أساؤوا توصيل الطعام.. سعودي يبتكر "صندوق التوصيل الذكي"
تَمَكّن شاب سعودي من ابتكار صندوق التوصيل الذكي، الذي يحتوي على تطبيق ذكي يمكن من خلاله متابعة موقع الطلب الخاص بعملاء المقاهي والمطاعم والتحرك من المطعم أو المقهى وحتى وصوله إلى العميل، ويحتوي على بيانات المندوب ومقدار الوقت المستغرق للتوصيل.
وأوضح الشاب السعودي المبتكِر "مشهور بن عبيدان الحارثي" أن سبب ابتكار الصندوق الذكي، هو انتشار مقطع فيديو لأحد العاملين وهو يقوم بالبصق في الطعام؛ مما حدا بالجهات التنظيمية إلزامَ المطاعم والمقاهي بأن يكون الطعام أو الشراب محكم الإغلاق ومغلفًا.. وكذلك بسبب مشاهدة إحدى القصص لشابة في دولة أجنبية فقدت وجبتها بسبب مندوب يعمل في إحدى شركات توصيل الطعام.
وابتكر "الحارثي" صندوقًا ذكيًّا يتميز بوجود شريط لاصق لا يمكن فتحه إلا من العميل نفسه، وعند محاولة أي أحدٍ فتحَ الصندوق أو لمس الطلب؛ فإنه لا يمكن إعادة لصق الشريط.
وأوضح "الحارثي" أن الصندوق الذكي يحتوي على معلومات وبيانات مرتبطة مع واتساب أعمال وتحديد مكان الطلب ووقته، وبما أن بعض الطلبات تأخذ وقتًا أكثر من اللازم، أو يقوم مندوب التوصيل باستلام أكثر من طلب ثم السير بها عدة ساعات للوصول إلى العملاء؛ فإن هذا الابتكار يتميز بسرعة التوصيل لطلب واحد في كل رحلة؛ مما يضمن وقتًا أقصر ووصولًا أسرع.. كما أنه غير مكلف؛ فالكرتون قابل للتدوير وفي نفس الوقت سهل التطبيق والاستخدام، ولا يحتاج إلى تقنيات وتعقيدات تجعله مكلفًا وغير مقبول لدى العملاء من المطاعم أو المقاهي أو أصحاب طلبات الطعام، كما أنه مُحكم بنسبة (100%) ويحتوي على فواصل داخلية حسب طلب العميل ونوع الطعام؛ إذ يختلف في كل مطعم أو مقهى حسب رغبة المطعم أو المقهى نفسه، ويحافظ أيضًا على درجة الحرارة بنسبة عالية.
وقال: تقدمتُ بتاريخ 20/ 1/ 1443هـ بطلب تسجيل نموذج صناعي لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وتم رفض الطلب بتاريخ 22/ 1/ 1443هـ، وتقدمت بطلب جديد بتاريخ 2/ 2/ 1443هـ، ثم تقدمت بطلب تعديل الطلب الذي تم رفضه.
وطالَبَ الحارثي الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بتسجيل ابتكاره كنموذج صناعي؛ حيث إن التعديل المطلوب من الهيئة هو على الرسوم، وأنها غير مكتملة، وتكمن الإشكالية في أن الخطوط متطابقة في الأطراف التي تشكل غطاء الكرتون؛ لذا تكون غير واضحة؛ إذ إن الطلب يستلزم صورة المنتج في الوضع النهائي.. وعندما يكون مغلقًا فإن الخطوط في الرسومات تتطابق في حدود جميع الأطراف لأجزاء الكرتون العلوية والسفلية التي يتم بها إغلاق الصندوق كاملًا.
ودعا الشركات والمؤسسات إلى المبادرة باستخدام الصندوق الذكي والاستفادة منه بشكل يخدم العملاء؛ سواءً المطاعم أو المقاهي أو المستهلكين أصحاب طلبات الوجبات؛ مطالبًا المستهلك النهائي عند تقديم طلب عبر أي تطبيق ذكي أو بشكل مباشر؛ أن يطلب أن تكون وجبته في صندوق التوصيل الذكي للمحافظة عليها نظيفة وصحية وآمنة من اللمس واليد البشرية.