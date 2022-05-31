بعد انتشار مقاطع لعاملين أساؤوا توصيل الطعام.. سعودي يبتكر "صندوق التوصيل الذكي"

وأوضح "الحارثي" أن الصندوق الذكي يحتوي على معلومات وبيانات مرتبطة مع واتساب أعمال وتحديد مكان الطلب ووقته، وبما أن بعض الطلبات تأخذ وقتًا أكثر من اللازم، أو يقوم مندوب التوصيل باستلام أكثر من طلب ثم السير بها عدة ساعات للوصول إلى العملاء؛ فإن هذا الابتكار يتميز بسرعة التوصيل لطلب واحد في كل رحلة؛ مما يضمن وقتًا أقصر ووصولًا أسرع.. كما أنه غير مكلف؛ فالكرتون قابل للتدوير وفي نفس الوقت سهل التطبيق والاستخدام، ولا يحتاج إلى تقنيات وتعقيدات تجعله مكلفًا وغير مقبول لدى العملاء من المطاعم أو المقاهي أو أصحاب طلبات الطعام، كما أنه مُحكم بنسبة (100%) ويحتوي على فواصل داخلية حسب طلب العميل ونوع الطعام؛ إذ يختلف في كل مطعم أو مقهى حسب رغبة المطعم أو المقهى نفسه، ويحافظ أيضًا على درجة الحرارة بنسبة عالية.