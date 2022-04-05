بعد انتظار 3 أعوام.. ملف المدينة الرياضية بالعارضة حبيس الأدراج

ينتظر سكان العارضة شرق منطقة جازان وعد إنشاء "المدينة الرياضية" بعد ثلاثة أعوام من تخصيص أربعة مواقع اقترحتها البلدية مع عدد من الجهات لإقامتها؛ فالمحافظة ذات الـ90 ألف نسمة تفتقر للمنشأة الرياضية المتخصصة لاحتواء أبنائها.
وكانت وزارة الرياضة قد خصصت ميزانية في وقت سابق تقدر بأكثر من 300 مليون ريال؛ لتطويرها وإنشاء مقارّ لعدد من الأندية في جازان.
وتفصيلًا، قام مسؤولون من المحافظة والبلدية والمجلس المحلي والمجلس البلدي قبل ثلاثة أعوام، وبالتحديد نهاية العام 1440 بجولة على أربعة مواقع قالوا إنها مقترحة لإقامة المدينة الرياضية عبارة عن نادٍ رياضي في المحافظة، غير أن المشروع لم يرَ النور حتى الآن وانتهى في الأدراج.
"سبق" تواصلت مع فرع وزارة الرياضة بجازان للاستفسار حول مشروع النادي بالعارضة، والذي تم التحدث عنه في وقت سابق من قبل مسؤولين في المحافظة، لكنها لم تتلقّ أي رد.
وقال السكان: أملنا في أن يتم إنشاء نادٍ في المحافظة كغيرها من محافظات المنطقة، حيث يوجد عدد من الأندية؛ وهي: التهامي بجازان، ونادي حطين بصامطة، والأمجاد بصبيا، ونادي فيفا بجبال فيفا، واليرموك بأبوعريش، ووادي بيش ببيش، ونادي الصواري في جزر فرسان.
وأشاروا إلى أن المحافظة تكتظ بالمواهب في جميع الأنشطة الرياضية، يقابله غياب للمنشأة الجيدة التي تُنمّي هذه المواهب للاستفادة منها بالشكل الصحيح، موضحين أن هناك ملاعب تتبع البلدية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب والمأمول من حيث المساحة وقلة العدد؛ إذ إنها لا تتجاوز أصابع اليد.