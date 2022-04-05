بعد انتظار 3 أعوام.. ملف المدينة الرياضية بالعارضة حبيس الأدراج

وأشاروا إلى أن المحافظة تكتظ بالمواهب في جميع الأنشطة الرياضية، يقابله غياب للمنشأة الجيدة التي تُنمّي هذه المواهب للاستفادة منها بالشكل الصحيح، موضحين أن هناك ملاعب تتبع البلدية، لكنها ليست بالمستوى المطلوب والمأمول من حيث المساحة وقلة العدد؛ إذ إنها لا تتجاوز أصابع اليد.