بعد سهر رمضان و"غيبوبة العيد".. الاستشاري "الشريف" لـ"سبق":" 6 خطوات لتعديل النوم

مضيفًا: الأسلوب الأول: تقديم وقت النوم، من المعروف علميًا أن تقديم وقت النوم أكثر صعوبة ويحتاج إلى وقت أطول، لأن الإنسان في العادة لا يستطيع بسهولة تقديم وقت النوم أكثر نصف ساعة في اليوم الواحد. وفي هذه الحالة يستلزم أن يبكر الإنسان في استيقاظه كل يوم حتى يتمكن من التبكير في النوم وتعديل جدول النوم. وقد لا تكون طريقة تقديم وقت النوم هي الطريقة المثلى لكثير من الناس في مثل هذه الحالات.