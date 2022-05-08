بعد انطلاقه بساعات.. تعثر جديد لـ"نظام نور" واستياء بين أولياء الأمور

تَسبب الضغط الكبير على موقع "نظام نور"، في صعوبة دخول عدد من أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم مع انطلاق أول أيام التسجيل لطلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي القادم 1444هـ.
وتَلقى عدد من أولياء الأمور، رسائلَ تظهر في حساب الموقع، تفيدهم بأن الموقع تحت الصيانة ويتعذر الدخول.
من جانبهم أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #نظام_نور، امتعاضهم من ضياع فرصة التسجيل عليهم، وامتلاء المدارس، وعدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم بالمدارس القريبة منهم وصعوبة دخولهم.
يُذكر أن موقع "نظام نور" يشهد في كل فترة يعلن فيها عن بدء التسجيل للصفوف الأولية وتحديدًا المرحلة الابتدائية، تعثرًا وصعوبة في الوصول إلى الموقع.