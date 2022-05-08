بعد انطلاقه بساعات.. تعثر جديد لـ"نظام نور" واستياء بين أولياء الأمور

من جانبهم أبدى عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم #نظام_نور، امتعاضهم من ضياع فرصة التسجيل عليهم، وامتلاء المدارس، وعدم تمكنهم من تسجيل أبنائهم بالمدارس القريبة منهم وصعوبة دخولهم.