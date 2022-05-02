بعد انقطاع عامين بسبب "كورونا".. عودة صلاة العيد في المصليات بالقرى والهجر

وعادت صلاة العيد في المصليات داخل وخارج المدن وفي القرى، ودعا الأئمة في خطبتي صلاة العيد، الله عز وجل أن يحفظ قيادة هذه البلاد وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والتي أولت الجانب الصحي جُل اهتمامها؛ حيث كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي تعاملت مع جائحة كورونا، ونجحت في تحصين مواطنيها والمقيمين على أراضيها؛ حتى تمكنت بفضل الله عز وجل من السيطرة على الجائحة.