بعد بتر "الخنصر".. والد طالب "مزهرة جازان" يتجه للقضاء

أكد والد طالب "مزهرة جازان"، الذي بُتر جزء كبير وشبه كامل من خنصر اليد اليسرى إثر سقوط جسم حاد عليه أثناء وجوده في المدرسة في تاريخ 14/ 7/ 1443، وذلك بعد دفعه من قِبل أحد الطلاب، أنه أوكل محاميًا للبدء في رفع دعوى قضائية لنيل حقه الشرعي في الحادثة، موضحًا أنه تقدَّم بطلب، وفي انتظار تحديد موعد أولى الجلسات.