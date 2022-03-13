بعد بتر "الخنصر".. والد طالب "مزهرة جازان" يتجه للقضاء

أكد والد طالب "مزهرة جازان"، الذي بُتر جزء كبير وشبه كامل من خنصر اليد اليسرى إثر سقوط جسم حاد عليه أثناء وجوده في المدرسة في تاريخ 14/ 7/ 1443، وذلك بعد دفعه من قِبل أحد الطلاب، أنه أوكل محاميًا للبدء في رفع دعوى قضائية لنيل حقه الشرعي في الحادثة، موضحًا أنه تقدَّم بطلب، وفي انتظار تحديد موعد أولى الجلسات.
وقال والد الطالب أحمد الحكمي: كلي أمل وثقة بوزير التعليم ومدير تعليم جازان لإنصاف محمد في الجانب الذي يتعلق بالشأن التربوي نظير الإهمال الذي ألحق ضررًا بالغًا بابني نفسيًّا وجسديًّا، وذلك بمحاسبة المتسبب، والكشف عن مجريات التحقيق كوني طرفًا في القضية.
وكانت إدارة تعليم جازان قد أكدت لـ"سبق" أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية والإدارية والتربوية تجاه واقعة طالب "مزهرة"، وفقًا للوائح والأنظمة المتبعة؛ وذلك بعد أن تقدم والده بشكوى رسمية.
وفي التفاصيل التي رواها ولي أمر الطالب لـ"سبق" قال إن ابنه محمد أُصيب أثناء وجوده في ملعب المدرسة بعد أن سقطت عليه قطعة حادة، قام طالب آخر بدفعها من فصل آخر، بحسب ما ذكر، وأنه تم إيقاف الطالب الطرف الآخر في الحادثة.
وأضاف بأنه تم نقله إلى المستوصف عن طريق حارس المدرسة، ثم إبلاغها بالحادثة قبل نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي للعلاج نظرًا للإصابة البالغة التي تعرض لها ابنه في منطقة اليد اليسرى نتيجة لإهمال من المدرسة.
وأوضح: حاولت التواصل مع إدارة المدرسة لكن -للأسف- لم يتم الرد إلا الساعة الثانية ظهرًا من اليوم نفسه.
وأشار إلى أنه بناء على ما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد المركزي، واطلعت "سبق" على نسخة منه، فقد جاء التشخيص على النحو الآتي: بتر رضحي من الأصبع الوسطى اليسرى، وبتر شبه كامل من البنصر الأيسر. وكشف التقرير أن فترة العلاج تمتد لشهر ما لم تحدث مضاعفات أخرى.
وبحسب "الحكمي"، فقد تقدم بشكوى رسمية للوزارة وإدارة تعليم جازان والجهات المعنية.