بعد تأجيلها.. انتخابات غرفة مكة 15 شوال المقبل

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة، في الدورة القادمة "1443- 1447هـ"، تحديد موعد التصويت لاختيار مرشحي أعضاء مجلس الدورة 21 في يوم الاثنين الموافق 15 شوال 1443هـ الموافق 16 مايو 2022م.
وأوضحت "غرفة مكة" أن لجنة الإشراف على انتخابات عضوية مجلس إدارة غرفة مكة للدورة القادمة (1443- 1447هـ)، حددت 3 أيام للتصويت، تبدأ من يوم الاثنين 15 شوال 1443هـ الموافق 16 مايو 2022م.
وبيّنت اللجنة للمرشحين ضوابط الحملات الانتخابية والتنبيهات التي يجب مراعاتها.
وكانت اللجنة قد حددت موعد التصويت لاختيار مرشحي أعضاء المجلس في يوم 21 مارس 2022م، الموافق 18 شعبان 1443هـ قبل أن يتم تأجيلها.
يُذكر أن قائمة المرشحين تضم حتى الآن 63 مرشحًا بينهم سيدتان.