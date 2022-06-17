بعد تخطيه حاجز 4 ملايين زائر.. الإجازة تواعد "موسم جدة" بأرقام قياسية

في حين اتجه الكثير من الزوار نحو الفعاليات البحرية لممارسة رياضاتهم البحرية المفضلة في "جدة ويفز" ونادي اليخوت الذي يقدم أيضاً تنوعاً فريداً من المطاعم الفاخرة، بينما يفضل عدد كبير من أفراد الأسر الفعاليات الفنية والغنائية والمسرحية التي يشهدها موسم جدة ومسرح سيتي ووك، إضافة إلى الفعاليات الأخرى المنوعة التي تقام في سيتي ووك وجدة التاريخية وجدة آرت بروميناد.