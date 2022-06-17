بعد تخطيه حاجز 4 ملايين زائر.. الإجازة تواعد "موسم جدة" بأرقام قياسية

شهدت مناطق فعاليات موسم جدة مع الإجازة المدرسية المطولة، إقبالاً كبيراً من الزوار خصوصاً من الأسر والأطفال والشباب؛ للاستمتاع وقضاء أجمل الأوقات بين مناطق الفعاليات.
ويتوقّع أن يحقق موسم جدة أرقاماً قياسية في عدد الزوار بعدما تخطى حاجز الـ4 ملايين زائر قبل أيام؛ في ظل الإقبال الكبير على فعالياته وبرامجه المنوعة.
وتستقطب "جدة بيير" يومياً العديد من الزوار للاستمتاع بالعروض الحية والألعاب الحماسية والتجارب التفاعلية التي تشهدها يومياً، وفي منطقة "غوفالي" نقل موسم جدة خيارات الفعاليات والترفيه إلى الطبيعة الجبلية؛ في بادرة فريدة لتنويع فعالياته وتلبية لرغبات زوار الموسم من داخل المملكة وخارجها، حيث تتميز منطقة "غوفالي" باعتدال أجوائها وانخفاض نسبة الرطوبة فيها.
في حين اتجه الكثير من الزوار نحو الفعاليات البحرية لممارسة رياضاتهم البحرية المفضلة في "جدة ويفز" ونادي اليخوت الذي يقدم أيضاً تنوعاً فريداً من المطاعم الفاخرة، بينما يفضل عدد كبير من أفراد الأسر الفعاليات الفنية والغنائية والمسرحية التي يشهدها موسم جدة ومسرح سيتي ووك، إضافة إلى الفعاليات الأخرى المنوعة التي تقام في سيتي ووك وجدة التاريخية وجدة آرت بروميناد.