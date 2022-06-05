بعد ترسية "الثقب".. "أزمة مياه المحافظات الجبلية" يناقشها مجلس جازان

وأوضحت أن عقد تنفيذ الثقب الأفقي بمنطقة جازان، سيخدم محافظات وأحياء متفرقة بمنطقة جازان، في كل من: (أبو عريش، العارضة، ضمد، العيدابي، الداير، الدرب، بيش، فرسان، أحد المسارحة، الريث، هروب، صامطة، وحي المعبوج بمدينة جازان)؛ مبينةً أنه يتضمن تنفيذ شبكات وخطوط ناقلة بأقطار مختلفة بأطوال تتجاوز 4900 متر طولي.