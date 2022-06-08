بعد تصريحات أحد مسؤوليها عن رفع الأسعار بالمملكة بعد العجز عن رفعها في الكويت.. شركة أغذية توضح وتعلن عن إعادة الأسعار كما كانت

وأوضحت الشركة، اليوم، أن تصريحات المدير المالي في مقابلة تلفزيونية عن زيادة أسعار منتجاتها في المملكة بنسب تصل إلى 30% نتيجة ارتفاع التكلفة ليست دقيقة، ولا تعكس توجهات الإدارة للسوق السعودي؛ حيث إن الشركة رصدت كل ردود الفعل، مؤكدةً اهتمامها بكل ما يطرح من نقد بناءً وملاحظات من المستهلك للتطوير والتحسين.