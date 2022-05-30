بعد تقرير "سبق".. لجنة من أمانة جازان تزور كورنيش "موسم جازان"

تفاعلت أمانة جازان مع ما نشرته "سبق" حول استياء الأهالي من نزع بلدية الموسم لإنارة الواجهة البحرية وتركها مظلمة أثناء إجازة عيد الفطر المبارك وحرمانهم من الاستمتاع بإجازة عيد الفطر.
حيث قامت لجنة بزيارة الموقع بتوجيه من أمين جازان نايف بن سعيدان، للوقوف على الموقع، وإعداد تقرير مفصل عن الأسباب.
وبدأت بلدية الموسم الأسبوع الماضي، بإلغاء عددٍ من أعمدة الإنارة بالواجهة البحرية، وعمل صبات خرسانية حول القاعدات الأرضية للأعمدة الملغاة, وقامت بإعادة تركيب الفوانيس مع عمل حواجز من الفايبر البلاستيكي على أعمدة الإنارة المتبقية.