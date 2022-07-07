بعد تقرير "سبق"… "موارد جازان" تفتح تحقيقًا في تأخر صرف رواتب حراس مستشفى العارضة

وكانت "سبق" قد تلقت شكوى من الموظفين قالوا فيها إن الأمر زاد عن حده، مطالبين الجهة المعنية - ممثلة في الموارد البشرية- بالتدخل العاجل باعتبار أن اليوم الخميس هو آخر يوم دوام لوضع حد لتجاوزات المتعهد؛ خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها صرف الرواتب؛ بل إن الأمر يتكرر، وهذا الشهر جاء تزامنًا مع عيد الأضحي المبارك، ولم يتبقَّ شيء قبل إجازة الجهات الرسمية بما فيها البنوك.