بعد تقصي شركة الاتصالات.. إنهاء تعاقد وافد أساء إلى المملكة وإحالته للجهات المعنية

كشفت شركة الاتصالات stc أن التقصي حول تغريدات مسيئة من أحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أنه لأحد المتعاقدين على أحد المشاريع التابعة للشركة، مشيرةً إلى صدور قرار للشركة المتعاقدة بإنهاء التعاقد معه وإحالته للجهات المعنية.

وقالت شركة الاتصالات في بيانها الثاني: إشارة إلى البيان التوضيحي بشأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن تغريدات مسيئة من أحد الحسابات منذ سنوات، فقد تبين بعد التقصي أن الحساب لأحد المتعاقدين على أحد مشاريع الشركة.

وأضافت: عليه فقد صدر قرار للشركة المتعاقدة بإنهاء التعاقد مع المذكور، وسوف تتم إحالة الموضوع للجهات المعنية، وتؤكد stc حرصها على سمعة الوطن وعدم التهاون مع كل من يسيء له بأي شكل من الأشكال.

وكان نشطاء موقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا وسمًا عن أحد الأشخاص، قيل إنه من جنسية عربية ويعمل في شركة الاتصالات السعودية، حيث غرد بتغريدات مسيئة للمملكة عبر حسابه.