بعد تقليده في "استديو 22".. "الكلباني" يتوعّد باللجوء للقضاء

جاء ذلك في تعليقه على سؤال للزميل علي العلياني عبر برنامج "مراحل" على قناة SBc، حول انطباعه عقب تقليده في (استديو 22) ليجيب بقوله: أنا لم أشاهد التلفاز في هذه الوقت ولكن أُرسل لي، وهناك فرق كبير بين السخرية والكوميديا، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء.