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بعد تقليده في "استديو 22".. "الكلباني" يتوعّد باللجوء للقضاء

في تعليقه على سؤال عبر برنامج "مراحل" على قناة SBc
بعد تقليده في "استديو 22".. "الكلباني" يتوعّد باللجوء للقضاء
الشيخ عادل الكلباني
عبدالرزاق البجالي
عبدالرزاق البجالي

توّعد الشيخ عادل الكلباني باللجوء إلى القضاء بعد تقليده على "استديو 22" على قنا mbc، مساء أمس، لافتاً إلى أن هناك فرقًا بين السخرية والاستهزاء والكوميديا.

جاء ذلك في تعليقه على سؤال للزميل علي العلياني عبر برنامج "مراحل" على قناة SBc، حول انطباعه عقب تقليده في (استديو 22) ليجيب بقوله: أنا لم أشاهد التلفاز في هذه الوقت ولكن أُرسل لي، وهناك فرق كبير بين السخرية والكوميديا، وأظن أن المسألة سوف تصل إلى القضاء.

وأضاف: التقليد كان لشيء فيه عمل وطني يتبع موسم الرياض، وهي كانت إعلانات رسمية وطنية لخدمة البلاد والعباد مختتمًا بتأكيداته أنه مُصرّ على اللجوء إلى القضاء.

عادل الكلباني
MBC
استديو 22

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