بعد تكرار الحوادث.. مناشدات بتأمين مدخلي "خوفة والكسر" بمحايل عسير

ناشد عدد من أهالي حي خوفة على الطريق المؤدي لمحافظة رجال ألمع والمعروف بطريق الشعبين في محافظة محايل، المسؤولين بإيجاد حلول لمدخل الحي الذي تسبب في حوادث عدة لتقاطعه مع الطريق السريع، والذي يشكل خطرًا عند الدخول والخروج منه؛ حيث وقع عدد كبير من الحوادث لكبار السن وعدد من الأسر وتسبب في وفيات عدة.