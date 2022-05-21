بعد تكرار الحوادث.. مناشدات بتأمين مدخلي "خوفة والكسر" بمحايل عسير

ناشد عدد من أهالي حي خوفة على الطريق المؤدي لمحافظة رجال ألمع والمعروف بطريق الشعبين في محافظة محايل، المسؤولين بإيجاد حلول لمدخل الحي الذي تسبب في حوادث عدة لتقاطعه مع الطريق السريع، والذي يشكل خطرًا عند الدخول والخروج منه؛ حيث وقع عدد كبير من الحوادث لكبار السن وعدد من الأسر وتسبب في وفيات عدة.
وقال المواطن فايز الأسمري: تقدمنا بشكاوى لمرور محايل والبلدية والمحافظة أحيلت جميعها لإدارة الطرق بعسير وحضر المندوب من إدارة الطرق العام الماضي، وأفاد بأن الطريق العام لا يمكن بأي حال من الأحوال وضع مطبات صناعية به؛ حيث إنها تتسبب في حوادث، مع العلم بأنه يوجد مطبات على نفس الطريق لا تبعد عن مدخل الحي أكثر من ١٩٠٠ متر أمام مشروع استثماري.
وأضاف: "توجد حلول بديلة لمعالجة مدخل حي خوفة، وكذلك الحي الآخر المعروف بحي "الكسر"؛ حيث لا يقلّ خطورة، كزرع مطبات إنترلوك أو دوار أو إشارة ضوئية أو تحويل المدخل ليصبح من أسفل الكوبري الذي لا يبعد عن مدخل الحي أكثر من ٣٠٠ متر.
وتابع: "نأمل من المسؤولين بمنطقة عسير النظر في وضع مدخل الحي؛ لوجود كبار سن وكذلك نساء وحديثو سن يقودون سيارات ويعانون من الدخول والخروج من الحي.