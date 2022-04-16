بعد تكرر صور الازدحام.. أهالي "أم الدوم" يطالبون بتحسين خدمة الصرافات

ومن جانبه قال المواطن سلطان الذيابي متحدثًا باسم أهالي "أم الدوم" لـ"سبق": إن "معاناة الأهالي مستمرة بعدم وجود أجهزة صرافات البنوك؛ حيث لا يوجد إلا جهازا صراف فقط يخدم ما يقارب "50 ألف نسمة"، وتعتبر غير كافية لتنفيذ الخدمات المطلوبة، وينتظر الأهالي دعمها من قبل الجهات المعنية بتوفير صرافات الإيداع النقدي الحديثة؛ لمواكبة النمو المتزايد من التوسع السكاني والتجاري، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مدينة أم الدوم".