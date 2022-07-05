بعد تكريم رجل المرور.. "السليمان": ما حدث على الدائري الشمالي يوجب التصدي للمتهورين

ويروي "السليمان" واقعة التهور، ويقول: "أمس في طريق الدائري الشمالي المزدحم، أربك الحركةَ شابٌّ يقود سيارته بتهور شديد محاولًا تجاوز السيارات، ولو أنه صادف سائقًا أو سائقة لا يملكان رباطة الجأش وقدرة على التحكم أو خبرة السياقة؛ لتسبب في وقوع كارثة لا يعود ضررها عليه وحده بل على غيره من ركاب سيارات أخرى أبرياء لا ذنب لهم سوى أنهم كانوا في طريق هذا المتهور!".