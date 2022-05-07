بعد توقفه خلال رمضان.. برنامج "سوق العمل" يناقش مستهدفات المدن الترفيهية

يعود برنامج "سوق العمل" بعد توقفه خلال شهر رمضان المبارك، والذي يُبث بالشراكة الاستراتيجية مع المجلس التنسيقي لشركات الموارد البشرية والاستقدام؛ إذ يحل "تركي الدبيخي" مدير عام التوطين المناطقي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والدكتور إيهاب أبو ركبة الرئيس التنفيذي للأكاديمية السعودية للترفيه، ضيفين في الملف.
ويتحدث الضيفان خلال البرنامج عن مستهدفات المدن الترفيهية، وأهمية تركيز هذا القرار خصوصًا لقطاع الترفيه مع التطور الكبير، وكذلك رفع نسبة الخبرة بمشاركة مؤسسات التدريب، والمهن المتخصصة، وسبل قدرة المؤسسات التدريبية على تغطية الطلب في سوق العمل، وتأثير الأهداف المستقبلية للأكاديمية، إضافة إلى آلية تنفيذ هذا القرار.
أما في فقرة "الحدث"، فستناقش الدكتور محمد السنان الكاتب في الشأن الصحي؛ إذ سيبين أبرز البرامج والمبادرات التي ترفع نسبة توطين المهن الصحية، وأهمية التعاون بين مختلف القطاعات لتحقيق مستهدفات القرار، بالإضافة إلى دور المنشآت العاملة في القطاع الصحي، واستيعاب أعداد الخريجين الجدد، وانعكاس القرار على قطاع العمل.
وتستعرض بقية فقرات البرنامج أهم أخبار قطاع الموارد البشرية والاستقدام، وجديد الأرقام والإحصائيات حول مؤشرات سوق العمل السعودي.
ويُعد "سوق العمل" من البرامج التلفزيونية الأولى الذي يسلط الضوء على قضايا وملفات سوق العمل، من خلال الحوار مع المسؤولين والمختصين في قطاع الموارد البشرية والاستقدام.
ويُعرض البرنامج في تمام العاشرة مساءً كل سبت.