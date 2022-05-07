بعد توقفه خلال رمضان.. برنامج "سوق العمل" يناقش مستهدفات المدن الترفيهية

ويتحدث الضيفان خلال البرنامج عن مستهدفات المدن الترفيهية، وأهمية تركيز هذا القرار خصوصًا لقطاع الترفيه مع التطور الكبير، وكذلك رفع نسبة الخبرة بمشاركة مؤسسات التدريب، والمهن المتخصصة، وسبل قدرة المؤسسات التدريبية على تغطية الطلب في سوق العمل، وتأثير الأهداف المستقبلية للأكاديمية، إضافة إلى آلية تنفيذ هذا القرار.