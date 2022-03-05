بعد توقف عامين.. بدء عودة الاختبارات الحضورية ومعاملة غير المحصنين بغائبين

تعود الاختبارات الحضورية لطلاب وطالبات التعليم العام بالمرحلتين المتوسطة والثانوية، غدًا الأحد، بعد توقفها نحو عامين بسبب جائحة فيروس كورونا، واعتماد نظام الاختبارات عن بعد طوال فترة الجائحة.
وسيعود الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسة داخل القاعات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي ١٤٤٣هـ لمن أكملوا التحصين بجرعتَيْ لقاح كورونا، ومن تزيد أعمارهم على 12 عامًا، فيما سيتم منع الطلاب غير المحصنين ومكملي جرعات اللقاح من دخول قاعات الاختبار ومعاملتهم معاملة الغائبين.
من جانب آخر أنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحضيراتها لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، باكتمال 1819 مدرسة استعداداتها لاستقبال ما يزيد على 500 ألف طالب وطالبة لأداء امتحاناتهم التحريرية بدءًا من يوم غد الأحد.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية سعيد الباحص لـ"سبق": توجيه مدير عام التعليم الدكتور سامي العتيبي لكافة مكاتب التعليم بالمنطقة الشرقية وفي كافة المحافظات، بتطبيق ومتابعة مؤشرات استعدادات جميع المدارس لفترة الاختبارات، والعمل على تنفيذ الأدلة الوزارية وآليات العمل في الاختبارات وتطبيق لائحة الاختبارات الجديدة ومواعيد اختبارات المواد والفترات، وتجهيز لجان الاختبارات في كل مدرسة، وتفعيل الدعم الفني والإرشادي وغيرها في كل مدرسة للاستقبال والتعامل مع أي حالة طارئة.
وأضاف: الاختبارات ستكون لمدة أسبوع دراسي كامل تنتهي يوم الخميس المقبل، على أن يُقسم الطلاب والطالبات لمجموعات في اليوم الواحد وفقًا للنماذج التشغيلية، وأن تكون في جلسة واحدة وبما لا تزيد اختبارات اليوم الواحد على مادتين دراسيتين.
وأشار إلى أن نتائج الاختبارات ستعلن للطلاب والطالبات بنهاية آخر يوم في الاختبارات الخميس المقبل.
واختتم الباحص بالقول: إدارة التعليم وضعت خططًا إشرافية لمتابعة سير الاختبارات يوميًا؛ حيث تتكون من عدة لجان تشمل قيادات التعليم ومدراء الإدارات، وأخرى على مستوى رؤساء الأقسام، واللجنة الثالثة على مستوى مشرفي ومشرفات المواد في مكاتب التعليم للبنين والبنات، بما يضمن جودة الاختبارات ومتابعة عملياتها في كافة المدارس.