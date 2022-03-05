بعد توقف عامين.. بدء عودة الاختبارات الحضورية ومعاملة غير المحصنين بغائبين

وأشار إلى أن نتائج الاختبارات ستعلن للطلاب والطالبات بنهاية آخر يوم في الاختبارات الخميس المقبل.

واختتم الباحص بالقول: إدارة التعليم وضعت خططًا إشرافية لمتابعة سير الاختبارات يوميًا؛ حيث تتكون من عدة لجان تشمل قيادات التعليم ومدراء الإدارات، وأخرى على مستوى رؤساء الأقسام، واللجنة الثالثة على مستوى مشرفي ومشرفات المواد في مكاتب التعليم للبنين والبنات، بما يضمن جودة الاختبارات ومتابعة عملياتها في كافة المدارس.