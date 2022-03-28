بعد توقف عدة أيام.. عودة العمل في رصف وتأهيل جزيرة 65 بشرائع ﻿مكة

ووثقت "سبق" صباح اليوم، عودة عمالة الشركة في الجزيرة الوسطية لإعادة رصف وتأهيل الجزيرة، والذي انطلق في 11 من يناير للعام الميلادي الحالي، وكان العمل فيه يسير على قدم وساق تزامنًا مع إعادة تأهيل طريق عمر قاضي 64؛ إلا أن المشروع توقف عن العمل وتناولت "سبق" تقريرًا بعنوان "توقف رصف وتزيين جزيرة شارع 64 بالشرائع.. والأهالي يتساءلون".