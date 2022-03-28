بعد توقف عدة أيام.. عودة العمل في رصف وتأهيل جزيرة 65 بشرائع ﻿مكة

عادت الشركة المنفذة لتطوير وإعادة تأهيل الجزيرة الوسطية بشارع 64 بالشرائع، للعمل صباح اليوم، بعد التوقف الذي حدث للمشروع.
ووثقت "سبق" صباح اليوم، عودة عمالة الشركة في الجزيرة الوسطية لإعادة رصف وتأهيل الجزيرة، والذي انطلق في 11 من يناير للعام الميلادي الحالي، وكان العمل فيه يسير على قدم وساق تزامنًا مع إعادة تأهيل طريق عمر قاضي 64؛ إلا أن المشروع توقف عن العمل وتناولت "سبق" تقريرًا بعنوان "توقف رصف وتزيين جزيرة شارع 64 بالشرائع.. والأهالي يتساءلون".
جدير بالذكر أن انتهاء المشروع سيقضي على التشوه البصري في الموقع، وسيعطي صورة جمالية له تماشيًا مع توجيه أمين العاصمة المقدسة في حينه بالاستفادة من مثل هذه المواقع.