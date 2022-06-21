بعد توقيع 14 اتفاقية.. "القصبي" يشيد بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة ومصر

رحب وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي، بالوزراء الذين حضروا اليوم، حفل توقيع الاتفاقيات الاستثمارية للقطاع الخاص، بالتعاون بين وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية، وأشاد بمتانة وعمق العلاقاتِ الأخوية، والروابط الراسخة التي تجمع المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية.
وقال وزير الاستثمار خالد الفالح، في كلمته الافتتاحية لحفل توقيع الاتفاقيات الاستثمارية للقطاع الخاص: "يأتي دور وزارة الاستثمار داعماً ومحفزاً وميسراً لمشاركة القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاعات الاقتصادية، وتذليل جميع التحديات التي قد تواجهه، وتشجيع استثماراته في داخل المملكة وخارجها".
يشار إلى أنه بحضور الوزراء، وتجسيداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية والأهداف المشتركة بين البلدين، تم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 29 مليار ريال، بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدد من الشركات والجهات المصرية.
جدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي على هامش زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، لجمهورية مصر العربية.