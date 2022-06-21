بعد توقيع 14 اتفاقية.. "القصبي" يشيد بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع المملكة ومصر

يشار إلى أنه بحضور الوزراء، وتجسيداً للعلاقات الاقتصادية المتنامية والأهداف المشتركة بين البلدين، تم توقيع 14 اتفاقية استثمارية بقيمة تتجاوز 29 مليار ريال، بين مجموعة من الشركات السعودية الرائدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وعدد من الشركات والجهات المصرية.