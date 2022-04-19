بعد حادثة حرق جهازين لرصد السرعة بطريق "رعلة قنا".. الاعتداءات تتوالي و"سبق" ترصد

أطاح معتدون مساء أمس بجهاز رصد السرعة "ساهر" على طريق رعلة قنا التابعة لمحافظة محايل، ما خلف أضراراً بالجهاز.
ورصدت "سبق" الاعتداء الذي طال جهاز رصد السرعة الآلي حيث بدا وهو ملقى على جانبه بقارعة الطريق.
وأمام هذا دعا عدد من المواطنين الجهات المختصة إلى سرعة التحرك للقبض على المعتدين على الممتلكات الحكومية، وإيقاع العقوبات الرادعة عليهم بما يضمن عدم تكرار ذلك.
وكانت الأجهزة الأمنية بمركز قنا التابع لمحافظة محايل نجحت في وقت سابق في تحديد هوية شخص حرق جهازين للرصد الآلي للسرعة "ساهر" على الطريق ذاته، وألقت القبض عليه وأحالته إلى الجهات المختصة لتطبيق التعليمات بحقه، بعد نشر مواطن لمقاطع فيديو توثّق حادثة الحرق.
ونشرت "سبق" ذلك في حينه بعنوان "في وقت قياسي.. القبض على حارق جهاز "ساهر" بـ"سفاح قنا" بمحايل.