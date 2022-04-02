بعد حصد أرقام قياسية.. "موسم الرياض" يختتم فعالياته

وتميزت منطقة "رياض سفاري" بروح المغامرة واستكشاف أساليب عيش الحيوانات النادرة في بيئة آمنة، أما منطقة "قرية زمان" فقدمت فعاليات ترفيهية عديدة للمهتمين بالتراث السعودي، كما استطاعت منطقة "ذا جروفز" أن تقدم تجربة استجمام فريدة من نوعها للزوار، في أجواء مريحة، وخدمات متكاملة من المقاهي والمطاعم الفاخرة، بينما تميزت منطقة "خلوها" بمفهومهاالعام الذي يركز على التراث والفعاليات الشعرية، واستقطبت الشعراء ومحبي الشعر النبطي.