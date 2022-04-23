بعد رصد "سبق" للملاحظات.. أمين حائل يوجه بصيانة طريق حيوي

وعلمت "سبق" أن الطريق قد مرّ بعدة مراحل ولم تكن السفلتة ضمنها، إلا أن أمين منطقة حائل، كلّف أحد المقاولين بإعادة رصف وسفلتة الطريق بشكل عاجل، وذلك لضمان سلامة مركبات متسوقي السوق الشعبي، الذي يشهد خلالها الطريق ازدحامًا مروريًا كثيفًا.