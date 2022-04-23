بعد رصد "سبق" للملاحظات.. أمين حائل يوجه بصيانة طريق حيوي

وجّه أمين منطقة حائل المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بإعادة سفلتة طريق الملك فيصل المتجه شرقًا من طريق الملك عبدالعزيز بحي برزان، والذي تسبب في إرباك الحركة المرورية على الطريق، وهدد سلامة سالكيه.
ونشرت "سبق" مطالبة سالكي الطريق تحت عنوان "الحفريات تشوه طريقًا بحائل وتُربك حركة المرور.. وسالكوه: هذا هو السبب".
وعلمت "سبق" أن الطريق قد مرّ بعدة مراحل ولم تكن السفلتة ضمنها، إلا أن أمين منطقة حائل، كلّف أحد المقاولين بإعادة رصف وسفلتة الطريق بشكل عاجل، وذلك لضمان سلامة مركبات متسوقي السوق الشعبي، الذي يشهد خلالها الطريق ازدحامًا مروريًا كثيفًا.
وقد تمت إعادة سفلتة الطريق وفتحه للسيارات خلال وقت وجيز.
وأكد "الزايدي" على مقاولي الطرق بأهمية الارتقاء بجودة الطرق وتطبيق وسائل السلامة المرورية، لضمان خدمة المواطنين.
وتقدم "سبق" الشكر والتقدير لأمين منطقة حائل، على تعاونه واهتمامه بالملاحظات بما يسهم في تحسين الخدمات بالمنطقة.