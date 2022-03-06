بعد رفع الإجراءات الاحترازية في الحرمين.. "السديس": تستعد لخطة جديدة وترتيبات إيجابية

وفي الختام رفع السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة والصلاة، سائلا المولى جلت قدرته أن يبارك في جهودهم، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها، إنه قريب مجيب.