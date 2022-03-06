بعد رفع الإجراءات الاحترازية في الحرمين.. "السديس": تستعد لخطة جديدة وترتيبات إيجابية

أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أنه بعد رفع كثير من الإجراءات الاحترازية، تستعد الرئاسة لخطة جديدة تليق بالمرحلة، وتتسم بالترتيبات الإيجابية الراقية لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.
وبيّن أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تعمل لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- في تقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، وأنه بعد رفع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بالحرمين الشريفين تستعد الرئاسة بكل وكالاتها وإداراتها لاستقبال ضيوف الرحمن وخدمتهم وتسهيل أدائهم المناسك والعبادات، كما تسعى لتقديم أفضل الخدمات للحرمين الشريفين وقاصديهما وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله - ومواكبة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
وفي الختام رفع السديس شكره لولاة الأمر -حفظهم الله- على دعمهم وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما وتهيئة أفضل الظروف لضيوف الرحمن لأداء مناسك العمرة والصلاة، سائلا المولى جلت قدرته أن يبارك في جهودهم، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها وأمانها واستقرارها ورخاءها وازدهارها، إنه قريب مجيب.