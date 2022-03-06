بعد رفع الاحترازات.. جموع المصلين تؤدي صلاة الفجر بالمسجد الحرام دون "تباعد جسدي"

ويوفر المسجد الحرام بيئة صحية وآمنة بفضل التصميم الهندسي الذي يسمح بدخول الهواء وأنظمة التكييف المتطورة، حيث تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتنقية هواء التكييف داخل المسجد الحرام تسع مرات يومياً، وتعقيمه بالأشعة فوق البنفسجية قبل إخراجه إلى أرجاء البيت العتيق، من خلال أجهزة تكييف خاصة، كما تتم عملية تنقية الهواء بنسبة 100 %، من خلال عدة مراحل، منها سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام بوساطة مراوح السحب، حيث يوجّه الهواء للفلاتر التي يتم تنظيفها يومياً ثم يصل إلى وحدات التبريد وهي عبارة عن مرحلة تبريد أولية بعملية التبادل الحراري فيها التي تستخدم الماء للتبريد من خلال مضخات للماء تصل إلى المسجد الحرام من منطقتَي الشامية وأجياد، وتكون تنقية الهواء قبل دخوله لعملية التبريد من خلال ثلاثة فلاتر أخرى.