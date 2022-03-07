بعد رفع الاحترازات.. وكالة اللغات والترجمة ترفع أعداد المترجمين داخل المسجد الحرام

وختم سعادته بأن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من توجيهات معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومن حرصه على تقديم أجود الخدمات التي تبذلها الرئاسة لخدمة المسلمين، القاصي منهم والداني، وبلغاتهم الأم، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتأدية مناسكهم بكل يُسر.