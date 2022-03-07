بعد رفع الاحترازات.. وكالة اللغات والترجمة ترفع أعداد المترجمين داخل المسجد الحرام

إنفاذًا لقرار رفع الإجراءات الاحترازية أكدت وكالة اللغات والترجمة بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جاهزيتها لاستقبال قاصدي وقاصدات المسجد الحرام، وفق الخطط المعتمدة، وذلك بتكثيف الجهود لخدمة قاصدي المسجد الحرام.
وشدَّد وكيل الرئيس العام للغات والترجمة أحمد بن عبدالعزيز الحميدي على منسوبي الوكالة بتكثيف الجولات الميدانية الدورية لتجويد الخدمة المقدَّمة بالشكل الأمثل، وتوزيع المترجمين الميدانيين داخل أروقة المسجد الحرام حسب الخطة المعتمدة، وبما يتلاءم مع الاحتياج الميداني للمترجمين.
وأضاف بأن الوكالة بكامل منسوبيها من ذوي الكفاءات المتميزة الذين يحرصون على تطبيق أعلى معايير تجويد الخدمات لتسهيل السبل لقاصدي المسجد الحرام.
ولإيصال رسالة الحرمَيْن لزوار بيت الله الحرام والمسلمين حول العالم تعمد وكالة اللغات والترجمة إلى تفعيل دور التقنية لإيصال هذه الرسالة باستخدام أحدث آليات البث الإذاعي المباشر على مدار 24 ساعة، وبعشر لغات عالمية معتمدة، وذلك عبر منصة منارة الحرمين.
وختم سعادته بأن هذه الجهود تأتي انطلاقًا من توجيهات معالي الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ومن حرصه على تقديم أجود الخدمات التي تبذلها الرئاسة لخدمة المسلمين، القاصي منهم والداني، وبلغاتهم الأم، وتوفير البيئة المناسبة لهم لتأدية مناسكهم بكل يُسر.
سائلاً المولى أن يتقبَّل منا صالح الأعمال، وأن يحفظ الأمة الإسلامية من كل شر، وأن يديم عليها الأمن والسلام.