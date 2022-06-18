بعد زيارته التفقدية.. "آل الشيخ" يوجِّه بفرش مسجد الملك فهد بالطائف بالسجاد الفاخر

وعلى هامش الجولة التي شملت محافظة الطائف التقى الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ مشرفي ومهندسي الصيانة والتشغيل، واستمع لمتطلباتهم والخطط التشغيلية، موجهًا بمضاعفة الجهد، ومتابعة العمل على مدار الساعة، وزيادة عدد المراقبين والمراقبات ومشرفي الصيانة والتشغيل، وتوفير كل المتطلبات لتلافي أي قصور في الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.