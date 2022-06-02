بعد صدور الموافقة عليهما.. "سبق" تستعرض أهم ملامح "شركة الصحة" و"مركز التأمين الوطني"

وستكون وزارة الصحة، وفقًا للقرار، هي الجهة المنظمة والمشرفة على المؤسسات الصحية العامة والخاصة، وذلك وفقًا لما قضى به الأمر السامي رقم "٢٧٩٩٧" وتاريخ ٢٢/ ٥/ ١٤٤٠هـ، وما قد يصدر لاحقًا في هذا الشأن، وتستمر الوزارة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بمستوياتها إلى حين نقلها بالكامل إلى شركة الصحة القابضة أو أي من شركاتها التابعة.