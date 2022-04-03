بعد عامين من الانقطاع.. كشافة "تعليم مكة" يعودون للحرم المكي

ولفت إلى أن مهام الكشافين تمتد من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء على مجموعتين؛ الأولى سوف تساهم مع الجهات الخيرية في إعداد سفر الإفطار داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية، أما المجموعة الثانية فستقوم بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وتبدأ بعد صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة التراويح في توجيه المصلين لأماكن الصلاة ومنع الصلاة في الممرات لتسهيل حركة المصلين والمعتمرين.