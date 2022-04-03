بعد عامين من الانقطاع.. كشافة "تعليم مكة" يعودون للحرم المكي

شهد الحرم المكي الشريف، أمس السبت، عودة الكشافين بمركز بادر للأعمال التطوعية بتعليم مكة المكرمة بعد انقطاع لمدة عامين بسبب جائحة كورونا التي اقتصرت المشاركة فيها على القادة الكشفيين.
وأوضح رئيس النشاط الكشفي القائد زياد قدير، أن المشاركة تأتي بدعم مباشر من المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي، ومساعده للشؤون التعليمية علي بن حسين العامودي.
وأضاف قدير: انطلاقًا من الدور الريادي للمملكة وقيادتها الرشيدة لخدمة الزوار والمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام، واستشعارًا لدور الوزارة الريادي في تقديم الخدمة التطوعية، واستنادًا إلى ميثاق التطوع المبرم بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة النشاط الطلابي قسم النشاط الكشفي؛ يعتزم مركز بادر الكشفي للأعمال التطوعية لخدمة الزوار والمعتمرين تقديم العديد من البرامج والفعاليات التطوعية خلال الفترة من ١-٣٠ /٩ التي لها الأثر التربوي في تنمية شخصية الطالب والكشاف الدينية والوطنية وغرس قيمة الخدمة التطوعية لديهم.
ولفت إلى أن مهام الكشافين تمتد من بعد صلاة العصر إلى ما بعد صلاة العشاء على مجموعتين؛ الأولى سوف تساهم مع الجهات الخيرية في إعداد سفر الإفطار داخل المسجد الحرام والساحات الخارجية، أما المجموعة الثانية فستقوم بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف، وتبدأ بعد صلاة المغرب إلى ما بعد صلاة التراويح في توجيه المصلين لأماكن الصلاة ومنع الصلاة في الممرات لتسهيل حركة المصلين والمعتمرين.
وكان قسم النشاط الكشفي قد وجه خطابًا للمدارس منذ وقت مبكر لحث الطلاب ممن تنطبق عليهم الشروط الصحية والنظامية للمشاركة في الأعمال التطوعية خلال شهر رمضان المبارك، وتعبئة الاستمارة الخاصة والتسجيل عبر رابط إلكتروني.